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    Официально: Неймар продлил контракт с «Сантосом»

    Футбол Латинская Америка Трансферы
    Бразильский нападающий Неймар подписал новое соглашение с «Сантосом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Неймар — полузащитник «Сантоса»
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    Неймар — полузащитник «Сантоса»

    Стало известно, что Неймар продлил контракт с «Сантосом» до конца 2025-го года с опцией автоматического продления.

    «Я принял решение и послушал свое сердце. "Сантос" — это не только моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь. Здесь я был мальчиком, который стал мужчиной, и здесь меня по‑настоящему любят. Здесь я могу быть самим собой, по‑настоящему счастливым. И именно здесь я хочу осуществить оставшиеся мечты в карьере. И ничто меня не остановит», — заявил Неймар пресс-службе клуба.

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    • В нынешнем сезоне бразилец провел за «Сантос» 14 матчей, забил 3 гола и сделал столько же голевых передач.

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