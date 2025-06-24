Официально: Неймар продлил контракт с «Сантосом»

Бразильский нападающийподписал новое соглашение с. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стало известно, что Неймар продлил контракт с «Сантосом» до конца 2025-го года с опцией автоматического продления.

«Я принял решение и послушал свое сердце. "Сантос" — это не только моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь. Здесь я был мальчиком, который стал мужчиной, и здесь меня по‑настоящему любят. Здесь я могу быть самим собой, по‑настоящему счастливым. И именно здесь я хочу осуществить оставшиеся мечты в карьере. И ничто меня не остановит», — заявил Неймар пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне бразилец провел за «Сантос» 14 матчей, забил 3 гола и сделал столько же голевых передач.