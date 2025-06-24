Евсеев: Такой нападающий, как Комличенко — плюс для «Локомотива»

Бывший защитникпрокомментировал трансфер нападающегов московский клуб

«Конкуренция между Комличенко и Воробьевым? Комличенко — фактурный нападающий, играл раньше в московском "Динамо". Вообще разные с Воробьевым. Дима довольно‑таки неплохо в "Оренбурге" играл крайнего хава, когда Писарский был нападающим. Поэтому, такой нападающий, как Комличенко — плюс для "Локомотива". Воробьев теперь может и на фланге сыграть», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

29‑летний Комличенко перешел в «Локомотив» из «Ростова». Срок действия соглашения футболиста составляет три года.