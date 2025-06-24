Габулов: «Краснодар» стал чемпионом, потому что действительно этого заслуживает

Бывший вратарь сборной Россиивысказался о чемпионском титуле

«Я очень рад за "Краснодар". Но дело не только в смене лидера российского футбола. "Краснодар" стал чемпионом, потому что действительно этого заслуживает. Клуб шел к этому долгое время, вкладывал много сил и средств, у них отличная академия.

Этот клуб давно заслуживал чемпионский титул. И, если быть объективным, в течение всего чемпионата "Краснодар" показывал более стабильную игру по сравнению с другими командами», — цитирует Габулова РИА Новости.

Напомним, что «Краснодар» на один балл опередил «Зенит» и впервые в истории стал чемпионом России.