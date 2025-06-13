Агент Наира Тикнизяна объяснил причины перехода футболиста в «Црвену Звезду»

Агент, рассказал, почему защитник решил продолжить карьеру в сербском клубе

«Размер и история клуба, а также участие в европейских соревнованиях каждый сезон. Конечно, мы надеемся, что "красно-белые" вместе с Наиром смогут пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Мечта каждого футболиста — играть в элитном европейском турнире», — приводит слова Клюева сербский сайт «Спортски Журнал».

Трансфер Тикнизяна в «Црвену Звезду» должен быть оформлен в ближайшее время. Клюев сообщил, что российский футболист прилетит в Сербию 20 июня для прохождения медосмотра.

В минувшем сезоне Тикнизян провел 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и четыре голевые передачи.