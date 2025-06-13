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    Гендиректор «Пари НН» рассказал, что его волнует больше всего на данный момент

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос по поводу затягивания оглашения РФС 16-го клуба РПЛ на сезон-2025/2026.

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    Никитиа Медведев — вратарь «Пари НН»

    «Нас напрягает то, как мы играли последние игры в сезоне. РФС готовит ответ, это их юрисдикция, их полномочия и их ответственность. Есть регламент, в том числе по срокам. Мы следим, конечно, и ждем, но это не откладывает отпечаток эмоциональный на нашем клубе. Мы готовимся к следующему сезону вне зависимости от того, где нам предстоит выступать», — приводит слова Мелик-Гусейнова «ВсеПроСпорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    Нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ по итогам сезона и потерпели поражение в стыковых матчах за право играть в РПЛ «Сочи» с общим счетом 3:4 по сумме двух встреч — 2:1 в гостях и 1:3 дома.

    Занявшие 12-е место подмосковные «Химки» не прошли лицензирование и не будут участвовать в следующем сезоне РПЛ.

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