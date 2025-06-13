Орещук: Карпин — супервариант для «Динамо»

Бывший спортивный директорпрокомментировал вероятное назначениена пост главного тренера в столичном клубе.

«Карпин — супервариант для "Динамо". Что касается его спартаковского прошлого, у нас есть много других примеров: Черчесов, Бесков, Семин. Это те люди, которые работали в "Динамо", но до этого играли в "Спартаке". Динамовское и спартаковское прошлое — это стереотипы. Если тренер дает результат, болельщик готов ему простить все. Паршивлюк тоже был капитаном "Спартака", но потом стал капитаном "Динамо" и сейчас находится в тренерском штабе команды, и болельщики его любят. Это все стереотипы», — приводит слова Орещука «Чемпионат».