ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ПашковАлександр Пашков: Уход Никитина ударил по имиджу «Локомотива»
    Все новости спорта

    Орещук: Карпин — супервариант для «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал вероятное назначение Валерия Карпина на пост главного тренера в столичном клубе.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Карпин — супервариант для "Динамо". Что касается его спартаковского прошлого, у нас есть много других примеров: Черчесов, Бесков, Семин. Это те люди, которые работали в "Динамо", но до этого играли в "Спартаке". Динамовское и спартаковское прошлое — это стереотипы. Если тренер дает результат, болельщик готов ему простить все. Паршивлюк тоже был капитаном "Спартака", но потом стал капитаном "Динамо" и сейчас находится в тренерском штабе команды, и болельщики его любят. Это все стереотипы», — приводит слова Орещука «Чемпионат».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизится ли «Индиана» к титулу чемпиона НБА?
  • «Индиана» — «Оклахома». Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
  • «Гэлакси» пора возвращаться
  • «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Минское «Динамо» добьется уверенной победы, «Курессааре» и «Левадия» уделят внимание обороне
  • Экспресс дня 14 июня. Прогноз и ставки
  • 4.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Индиана — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  4.08
  • Экспресс дня 14 июня
  • Завтра в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Португалия (U21) — Польша (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Франция (U21) — Грузия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словакия (U21) — Италия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры