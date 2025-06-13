Конте: Для «Тоттенхэма» попасть в ЛЧ — это практически то же самое, что выиграть АПЛ

Главный тренервысказался о работе в лондонском

«Это был определенно сложный год: я приехал в "Тоттенхэм" в ноябре, команда была на девятом месте в таблице, и в первый же год мы попали в Лигу чемпионов, обогнав "Арсенал". Для "Тоттенхэма" попасть в Лигу чемпионов — это практически то же самое, что выиграть Премьер-лигу.

Я до сих пор помню, как в конце последней игры против "Норвича", которую мы выиграли, мы отмечали это достижение в раздевалке. Я вызываю своих сотрудников и говорю: "Мы не привыкли к такому празднованию", имея в виду, что нам не нужно праздновать попадание в Лигу чемпионов. Мы привыкли праздновать другие вещи», — приводит слова Конте журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм» в период с 2021 по 2023-й год.