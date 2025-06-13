Альба: Понимаю, насколько будет сложно на Клубном чемпионате мира

Защитник «Интер Майами»высказался по поводу предстоящего Клубного чемпионата мира. Турнир стартует 15 июня в США.

«Я испытываю то же волнение и желание, что и всегда, но понимаю, насколько это будет сложно. Мне посчастливилось играть за "Барселону" бок о бок с лучшими игроками мира, и я знаю, как тяжело конкурировать с топ-командами.

Сейчас я выступаю за "Интер Майами", но моя любовь и страсть к игре не угасли. Я надеюсь, что мы сможем стать серьёзными соперниками, но самое главное, что мы получим удовольствие от игры, потому что большинство наших футболистов никогда раньше не участвовали в подобных турнирах. И это огромная возможность для нас, игроков, для всех в клубе и для наших болельщиков», — приводит слова Альбы сайт ФИФА.