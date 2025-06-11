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    Полузащитник Мастантуоно подписал контракт с мадридским «Реалом»

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид Латинская Америка Трансферы
    17-летний полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно официально станет игроком мадридского «Реала» после клубного чемпионата мира.

    Франко Мастантуоно
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    Франко Мастантуоно

    Как сообщают ведущий инсайдер Фабрицио Романо, футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с «Реалом» до лета 2031 года.

    Мадридский клуб активировал прописанные в контракте Мастантуоно отступные в размере 45 миллионов евро. Сумма будет выплачена поэтапно.

    До августа 2025 года Мастантуоно останется в «Ривер Плейте» и сыграет за аргентинский клуб на клубном чемпионате мира, после чего присоединится к «Реалу».

    В текущем сезоне Мастантуоно провел 19 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

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