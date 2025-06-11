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    Радимов: Если Николич выплатил деньги и ушел, к нему нет никаких вопросов

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    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Если в контракте так прописано, то вопросов не может быть никаких. Он выплатил деньги и ушел. Но если была какая-то договоренность, то это некрасиво, не по джентльменски. Но это вопрос к человеческим качествам. И речи в раздевалке он зря говорил. Если знал, что уходит, этого не надо было делать. Если принял это решение спустя какое-то время... Он взрослый человек — имеет право», — сказал Радимов «СЭ».

    Николич покинул ЦСКА 9 июня. Специалист будет работать в греческом АЕКе.

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