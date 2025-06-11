Радимов: Если Николич выплатил деньги и ушел, к нему нет никаких вопросов

Экс-футболист «Зенита»отреагировал на уходс поста главного тренера ЦСКА.

«Если в контракте так прописано, то вопросов не может быть никаких. Он выплатил деньги и ушел. Но если была какая-то договоренность, то это некрасиво, не по джентльменски. Но это вопрос к человеческим качествам. И речи в раздевалке он зря говорил. Если знал, что уходит, этого не надо было делать. Если принял это решение спустя какое-то время... Он взрослый человек — имеет право», — сказал Радимов «СЭ».

Николич покинул ЦСКА 9 июня. Специалист будет работать в греческом АЕКе.