Официально: Беллингем стал футболистом «Боруссии» Д

Английский полузащитникпродолжит карьеру в дортмундской сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Джоб Беллингем Фото: www.bvb.de

Сумма трансфера оценивается в 30,5 млн евро, а контракт со «шмелями» хавбек заключил на пять лет.

Сейчас Джобу Беллингему 19 лет, он является младшим братом полузащитника «Реала» Джуда Беллингема и игроком молодежной сборной Англии.

С 2023 года младший Беллингем выступает в Чемпионшипе за «Сандерленд». В этом сезоне он сыграл 43 матча, забил в них 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, Джуб Беллингем играл в составе дортмундской «Боруссии» с 2020 по 2023 год.