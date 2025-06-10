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    Официально: Беллингем стал футболистом «Боруссии» Д

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    Английский полузащитник Джоб Беллингем продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

    Джоб Беллингем
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    Джоб Беллингем

    Сумма трансфера оценивается в 30,5 млн евро, а контракт со «шмелями» хавбек заключил на пять лет.

    Сейчас Джобу Беллингему 19 лет, он является младшим братом полузащитника «Реала» Джуда Беллингема и игроком молодежной сборной Англии.

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    • С 2023 года младший Беллингем выступает в Чемпионшипе за «Сандерленд». В этом сезоне он сыграл 43 матча, забил в них 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

    Напомним, Джуб Беллингем играл в составе дортмундской «Боруссии» с 2020 по 2023 год.

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