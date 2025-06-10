Де Брёйне погасил невероятный камбек Уэльса: Бельгия еле унесла ноги от команды Беллами

Сборная Уэльса была в шаге от величайшего камбека в своей истории. 0:3 после 27 минут в Брюсселе — и всё равно валлийцы сумели вернуть интригу, сравнять счёт, взорвать гостевой сектор и заставить саму Бельгию дрожать на глазах у своей публики. Но на 88-й минуте Кевин Де Брёйне напомнил, что он всё ещё дирижёр этой великой бельгийской сцены.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J Бельгия — Уэльс 4:3 Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (пенальти) (15'), 2:0 Юри Тилеманс (19'), 3:0 Жереми Доку (28'), 3:1 Гарри Уилсон (пенальти) (45 + 7'), 3:2 Сорба Томас (52'), 3:3 Бреннан Джонсон (70'), 4:3 Кевин Де Брёйне (88') Бельгия: Матц Зельс, Тома Мёнье (Кони де Винтер, 16'), Ваут Фас, Зено Дебаст, Максим Де Кёйпер (Артур Теате, 46'), Юри Тилеманс, Амаду Онана, Кевин Де Брёйне (Алексис Салемакерс, 89'), Леандро Троссард (Доди Лукебакио, 46'), Жереми Доку, Ромелу Лукаку Уэльс: Карл Дарлоу, Бен Дэвис, Джо Родон, Крис Мепэм, Коннор Робертс, Бреннан Джонсон, Гарри Уилсон, Джордан Джеймс (Лиам Каллен, 63'), Дэвид Брукс (Марк Харрис, 63'), Этан Ампаду, Сорба Томас (Рабби Матондо, 90') Предупреждения: Этан Ампаду (17'), Максим Де Кёйпер (31'), Леандро Троссард (41'), Крис Мепэм (79'), Гарри Уилсон (82'), Николас Раскин (90')

Игра началась с шока. Уже на 15-й минуте бельгийцы получили спорный пенальти после попадания мяча в руку Бреннана Джонсона — мяч летел после удара Де Брёйне, Джонсон убирал руку, но VAR решил иначе. Лукаку хладнокровно реализовал момент — 1:0.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

А дальше понеслось. Юри Тилеманс, дирижируя полузащитой вместе с Онаной, завершил великолепную комбинацию вторым голом. Плавный переход с правого фланга налево, Троссар — Де Кёйпер — Тилеманс — и мяч в сетке. Великолепие бельгийской машины. 2:0.

Тилеманс празднует гол globallookpress.com

На 27-й минуте третий гол выглядел как издевка. Жереми Доку, которого Крейг Беллами сам тренировал в академии «Андерлехта», превратил фланг в сцену одного актёра: замедление, обыгрыш, ускорение, удар — и мяч медленно катится в угол мимо Дарлоу. 3:0. И казалось, это тот вечер, когда хрупкая уэльсская сказка просто рассыпется.

Жереми Доку globallookpress.com

Беллами не опустил глаза — и не позволил это сделать команде

Но сборная Уэльса под руководством Крейга Беллами — совсем другое дело. Это команда, не терпящая пассивности. Прямо перед перерывом, когда казалось, что бельгийцы вот-вот добьют соперника, Матс Селс срубил Криса Мефама при подаче углового. После долгой VAR-паузы назначен пенальти — Гарри Уилсон реализует. 3:1. Надежда мелькает на горизонте.

Бельгия — Уэльс globallookpress.com

Во втором тайме она начинает светить ярче. Сначала Уилсон выдаёт филигранную передачу с фланга на Сорбу Томаса — и тот, не дрогнув, оформляет свой первый гол за сборную. 3:2.

Сорба Томас globallookpress.com

Дальше — больше. Валлийцы почувствовали кровь. На 70-й минуте Томас скидывает мяч после подачи Уилсона, и Бреннан Джонсон вколачивает головой в угол — 3:3.

Бельгия — Уэльс globallookpress.com

Стадион замирает. Гостевой сектор поёт, ликует, швыряет в воздух куртки и кричит: «Don’t take me home». Это ещё один исторический вечер с бельгийцами. Как в Лилле-2016. Как в Кардиффе-2014. Как всегда, когда кажется, что шансов нет.

Но когда ты оставляешь Де Брёйне одного — ты платишь

После отменённого гола Лукаку — VAR снова помог валлийцам — Бельгия вышла на последние минуты с дрожащими ногами. Но, увы, именно в этот момент защита гостей дала сбой. Подача с фланга, и у дальней штанги абсолютно один — Кевин Де Брёйне. Мощный удар без сопротивления — и всё. 4:3.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

В этот момент настал черёд бельгийцев кричать. Стадион взорвался, как будто это был финал. Возможно, для них так оно и есть — спастись от камбека, который в ином случае стал бы легендой.

Что этот матч значит для Бельгии и Уэльса

Для бельгийцев — невероятное облегчение и уход от позора. После невыразительной ничьей в Северной Македонии в первом туре и серии неудач команда Руди Гарсии нуждалась в чём-то таком: игре яркой, драматичной, с победой в финале. И с ключевой ролью ветеранов — Лукаку, Де Брёйне, даже Тилеманса.

Для Уэльса — горькое, но вдохновляющее поражение. Беллами потерпел первое поражение у руля сборной, но какой ценой. У его команды — новая ментальность. Смелая, быстрая, наглая система, в которой даже при счёте 0:3 никто не боится играть вперёд. И есть лидер — Гарри Уилсон, забивший 6 голов за последние 8 матчей.

Уэльс теряет лидерство в группе J, уступая его Северной Македонии. Но до конца квалификации — ещё длинный путь. И 10 сентября эти же две команды встретятся вновь, теперь — в Кардиффе. И у этой сборной Уэльса, с Томасом, Джонсоном, Уилсоном и Беллами — будет уже не иллюзорный, а реальный шанс.