Де Брёйне погасил невероятный камбек Уэльса: Бельгия еле унесла ноги от команды Беллами

Игра началась с шока. Уже на 15-й минуте бельгийцы получили спорный пенальти после попадания мяча в руку Бреннана Джонсона — мяч летел после удара Де Брёйне, Джонсон убирал руку, но VAR решил иначе. Лукаку хладнокровно реализовал момент — 1:0.
А дальше понеслось. Юри Тилеманс, дирижируя полузащитой вместе с Онаной, завершил великолепную комбинацию вторым голом. Плавный переход с правого фланга налево, Троссар — Де Кёйпер — Тилеманс — и мяч в сетке. Великолепие бельгийской машины. 2:0.
На 27-й минуте третий гол выглядел как издевка. Жереми Доку, которого Крейг Беллами сам тренировал в академии «Андерлехта», превратил фланг в сцену одного актёра: замедление, обыгрыш, ускорение, удар — и мяч медленно катится в угол мимо Дарлоу. 3:0. И казалось, это тот вечер, когда хрупкая уэльсская сказка просто рассыпется.
Беллами не опустил глаза — и не позволил это сделать команде
Но сборная Уэльса под руководством Крейга Беллами — совсем другое дело. Это команда, не терпящая пассивности. Прямо перед перерывом, когда казалось, что бельгийцы вот-вот добьют соперника, Матс Селс срубил Криса Мефама при подаче углового. После долгой VAR-паузы назначен пенальти — Гарри Уилсон реализует. 3:1. Надежда мелькает на горизонте.
Во втором тайме она начинает светить ярче. Сначала Уилсон выдаёт филигранную передачу с фланга на Сорбу Томаса — и тот, не дрогнув, оформляет свой первый гол за сборную. 3:2.
Дальше — больше. Валлийцы почувствовали кровь. На 70-й минуте Томас скидывает мяч после подачи Уилсона, и Бреннан Джонсон вколачивает головой в угол — 3:3.
Стадион замирает. Гостевой сектор поёт, ликует, швыряет в воздух куртки и кричит: «Don’t take me home». Это ещё один исторический вечер с бельгийцами. Как в Лилле-2016. Как в Кардиффе-2014. Как всегда, когда кажется, что шансов нет.
Но когда ты оставляешь Де Брёйне одного — ты платишь
После отменённого гола Лукаку — VAR снова помог валлийцам — Бельгия вышла на последние минуты с дрожащими ногами. Но, увы, именно в этот момент защита гостей дала сбой. Подача с фланга, и у дальней штанги абсолютно один — Кевин Де Брёйне. Мощный удар без сопротивления — и всё. 4:3.
В этот момент настал черёд бельгийцев кричать. Стадион взорвался, как будто это был финал. Возможно, для них так оно и есть — спастись от камбека, который в ином случае стал бы легендой.
Что этот матч значит для Бельгии и Уэльса
Для бельгийцев — невероятное облегчение и уход от позора. После невыразительной ничьей в Северной Македонии в первом туре и серии неудач команда Руди Гарсии нуждалась в чём-то таком: игре яркой, драматичной, с победой в финале. И с ключевой ролью ветеранов — Лукаку, Де Брёйне, даже Тилеманса.
Для Уэльса — горькое, но вдохновляющее поражение. Беллами потерпел первое поражение у руля сборной, но какой ценой. У его команды — новая ментальность. Смелая, быстрая, наглая система, в которой даже при счёте 0:3 никто не боится играть вперёд. И есть лидер — Гарри Уилсон, забивший 6 голов за последние 8 матчей.
Уэльс теряет лидерство в группе J, уступая его Северной Македонии. Но до конца квалификации — ещё длинный путь. И 10 сентября эти же две команды встретятся вновь, теперь — в Кардиффе. И у этой сборной Уэльса, с Томасом, Джонсоном, Уилсоном и Беллами — будет уже не иллюзорный, а реальный шанс.