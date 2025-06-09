Баринов — о матче с Беларусью: Для нас сейчас каждый соперник интересен

Полузащитники сборнойподелился мыслями перед предстоящей товарищеской встрече против сборной

«Насколько интересен этот поединок для меня? Для нас сейчас каждый соперник интересен. Поэтому команда хорошая, нас ждет интересная игра. Каких то ожиданий нет. Спокойно готовимся.

Обидно, что прервалась победная серия с Нигерией? Об этом уже было сказано. Какие-то рекорды мы не бьём, готовимся от матча к матчу.

В концовке с Нигерией вернулись к ощущению, что отстранения нет? Какого-то особого драйва не было, мы хотели выиграть. Играли не на ничью. Имели хорошие моменты», — передает слова Баринова Чемпионату.

Товарищеский матч между Россией и Беларусью состоится завтра, 10-го июня в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.