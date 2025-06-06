Сафонов: Я самый расстроенный, сам себе испортил праздник

Вратарь сборной Россиипрокомментировал ничью в матче с Нигерией (1:1).

«Вы видели, что у сборной есть тактика разыгрывать через короткий пас. Не так сыграл, но пытался выходить низом через пас. Я самый расстроенный, было огромное желание сыграть, впервые за год приехал в Россию. Сам себе испортил праздник. Болельщики поддерживали сегодня, каждый выходит играть на победу. Все это делает только грустнее момент (с ошибкой). Ребята сказали, что все нормально, рабочий момент, но меня это не успокаивает.

Поеду ли в "ПСЖ"? Решение будет принято в ближайшее время, зависит от того, кто сыграет с Беларусью», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Сборная России пропустила 1-й гол с 2023-го года. К тому же, завершилась победная серия национальной команды, которая насчитывала 8 матчей подряд.