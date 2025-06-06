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    Обляков: На самом деле, я вспыльчивый человек

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    Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков рассказал о своей вспыльчивости.

    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА и сборной России
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    Иван Обляков — полузащитник ЦСКА и сборной России

    «Что тебя может вывести из себя? Да всё что угодно. На самом деле, я вспыльчивый человек.

    Просто могу где‑то прям очень резко вспылить, но потом буквально за минуту‑две, смотря какая ситуация, могу понять, что я был не прав где‑то, чуть‑чуть переборщил. И я всё, отхожу и спокоен. В общем, могу дальше продолжать всё что угодно делать, — рассказал Обляков "Матч ТВ".

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