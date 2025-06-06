Обляков: На самом деле, я вспыльчивый человек

Полузащитники сборнойрассказал о своей вспыльчивости.

«Что тебя может вывести из себя? Да всё что угодно. На самом деле, я вспыльчивый человек.

Просто могу где‑то прям очень резко вспылить, но потом буквально за минуту‑две, смотря какая ситуация, могу понять, что я был не прав где‑то, чуть‑чуть переборщил. И я всё, отхожу и спокоен. В общем, могу дальше продолжать всё что угодно делать, — рассказал Обляков "Матч ТВ".

Ранее сообщалось о том, что полузащитник покинул расположение сборной России из-за болезни.