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    Полузащитник ЦСКА Обляков покинул расположение сборной России из-за болезни

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    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков покинул расположение сборной России из-за болезни.

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    «Обляков не принял участие в сегодняшней тренировке? Микротравмы нет, ОРВИ. Решил не рисковать здоровьем других футболистов. Решили отправить домой, лечиться», — заявил главный тренер сборной Валерий Карпин на пресс-конференции.

    В сезоне 2024/25 Иван Обляков провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до июня 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 9 миллионов евро.

    В этом месяце сборная России проведет два товарищеских матча: 6 июня против Нигерии и 10 июня против Белоруссии.

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