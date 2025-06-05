Полузащитник ЦСКА Обляков покинул расположение сборной России из-за болезни

Полузащитникпокинул расположение сборной России из-за болезни.

«Обляков не принял участие в сегодняшней тренировке? Микротравмы нет, ОРВИ. Решил не рисковать здоровьем других футболистов. Решили отправить домой, лечиться», — заявил главный тренер сборной Валерий Карпин на пресс-конференции.

В сезоне 2024/25 Иван Обляков провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до июня 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 9 миллионов евро.

В этом месяце сборная России проведет два товарищеских матча: 6 июня против Нигерии и 10 июня против Белоруссии.