Троост-Эконг: Мы постараемся победить сборную России

Капитанположительно отозвался о командеперед товарищеским матчем между коллективами.

«Ваша сборная очень хорошая, очень сильная. Она забила очень много голов. Мы посмотрели большое количество матчей, которая она провела. Мы все‑таки постараемся победить.

Сегодня в нашем составе нет лидеров, которые зачастую появляются на экране телевизора. Но у нас много хороших игроков, поэтому я никоим образом не волнуюсь», — приводит слова Троост-Эконга «Матч ТВ».

Сборные России и Нигерии сыграют товарищеский матч между собой 6 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча в 20:00 по московскому времени.