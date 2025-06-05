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    Троост-Эконг: Мы постараемся победить сборную России

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    Капитан сборной Нигерии Уильям Троост-Эконг положительно отозвался о команде России перед товарищеским матчем между коллективами.

    Уильям Троост-Эконг
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    Уильям Троост-Эконг

    «Ваша сборная очень хорошая, очень сильная. Она забила очень много голов. Мы посмотрели большое количество матчей, которая она провела. Мы все‑таки постараемся победить.

    Сегодня в нашем составе нет лидеров, которые зачастую появляются на экране телевизора. Но у нас много хороших игроков, поэтому я никоим образом не волнуюсь», — приводит слова Троост-Эконга «Матч ТВ».

    Сборные России и Нигерии сыграют товарищеский матч между собой 6 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча в 20:00 по московскому времени.

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