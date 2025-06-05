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    Осипенко: Начинал нападающим, наверное, поэтому много голов и забиваю

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    Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко высказался о большом количестве голов в своем исполнении.

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    «Много забиваю? Не знаю, как это воспринимать. У "Ростова" такой стиль игры, что защитники должны подключаться в атаку. Если так взять, то неплохо получается. Плюс пенальти бью, пару штрафных забил. Не сказать, что я много с игры забиваю, со стандартов — больше. Самый классный, считаю, забил "Химкам" со штрафного, когда отличился за несколько минут до конца основного времени. Хорошо пробил, плюс вратарь сделал шаг в сторону. В принципе, повезло.

    Начинал нападающим, наверное, поэтому много голов и забиваю. Осталось что‑то с детства. Мы много по турнирам ездили, я там забивал регулярно. Потом резко вырос, за два года — на 20 сантиметров. Пропала скорость, и во второй лиге начал чаще выходить в роли опорника и так постепенно превратился в центрального защитника», — цитирует Осипенко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В минувшем сезоне РПЛ Осипенко провел 30 матчей, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

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