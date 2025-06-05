Австралия выиграла у Японии в квалификации ЧМ-2026

В матче 9-го тура группового этапа азиатской квалификации на ЧМ-2026победила командусо счетом 1:0.

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Азиз Бехич в компенсированное арбитром время.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Азия Австралия — Япония 1:0 Гол: 1:0 Азиз Бехич (90') Австралия: Мэтью Райан, Милош Дегенек, Кэмерон Бургесс, Алессандро Чиркати, Льюис Миллер (Джейсон Герия, 68'), Коннор Меткалф (Даниэл Арзани, 80'), Азиз Бехич, Мартин Бойл (Райли Макгри, 46'), Райан Тиг (Патрик Язбек, 46'), Брэндон Боррелло (Митчелл Дюк, 68'), Aiden O'Neill Япония: Коки Матида (Ayumu Seko, 46'), Цуёси Ватанабэ (Кота Такаи, 70'), Хироки Сэкинэ, Даити Камада, Джоэл Чима Фудзит, Кайсю Сано (Такэфуса Кубо, 64'), Юки Оохаси (Суто Матино, 70'), Ю Хиракава, Kota Tawaratsumida (Кейто Накамура, 64'), Yuito Suzuki, Kosei Tani

Япония (20 очков) досрочно пробилась на Мундиаль, Австралия набрала 16 очков и идет второй в группе.