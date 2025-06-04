ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хейден ХакниСарджент, Хакни и еще пять звезд Чемпионшипа, которые не затеряются в АПЛ
  • 17:05
    • Андреева проиграла 361-й ракетке мира Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • 16:27
    • Стали известны составы групп на чемпионат мира 2026 года
  • 15:36
    • «Балтика» подписала боснийского защитника Чивича
    Все новости спорта

    «Арсенал» покинули 20 футболистов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Трансферы
    Лондонский «Арсенал» объявил об уходе сразу 20 футболистов.

    Рахим Стерлинг («Арсенал»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рахим Стерлинг («Арсенал»)

    По истечении сроков контрактов стан лондонцев покинули Нейтан Бутлер-Ойедеджи, Рис Клермонт, Хайон Эдвардс, Джакай Баско-Фишер, Ромари Форд, Тея Голди, Джими Говер, Джек Генри-Фрэнсис, Лина Хуртиг, Аманда Илестедт, Жоржиньо, Макс Кучински, Салах Улад М'Ханд, Исмаил Улад М'Ханд, Нето, Брайан Оконкво, Элиан Кесада-Торн, Зак Шуайб, Рахим Стерлинг и Киран Тирни.

    Также сообщается, что контракты Клои Келли, Томаса Парти и Михала Росяка завершатся 30 июня 2025 года и клуб пока не принял решение по их будущему.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Арсенал» финишировал на втором месте по итогам прошлого сезона АПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы создадут немцам проблемы?!
  • Германия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Зверев спокойно остановит Джоковича?
  • Зверев — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Завоюет ли Узбекистан путёвку на ЧМ-2026?
  • ОАЭ — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Германия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Зверев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КНДР — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Белоруссия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бахрейн — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Грузия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оман — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры