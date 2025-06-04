«Арсенал» покинули 20 футболистов

Лондонскийобъявил об уходе сразу 20 футболистов.

По истечении сроков контрактов стан лондонцев покинули Нейтан Бутлер-Ойедеджи, Рис Клермонт, Хайон Эдвардс, Джакай Баско-Фишер, Ромари Форд, Тея Голди, Джими Говер, Джек Генри-Фрэнсис, Лина Хуртиг, Аманда Илестедт, Жоржиньо, Макс Кучински, Салах Улад М'Ханд, Исмаил Улад М'Ханд, Нето, Брайан Оконкво, Элиан Кесада-Торн, Зак Шуайб, Рахим Стерлинг и Киран Тирни.

Также сообщается, что контракты Клои Келли, Томаса Парти и Михала Росяка завершатся 30 июня 2025 года и клуб пока не принял решение по их будущему.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Арсенал» финишировал на втором месте по итогам прошлого сезона АПЛ.