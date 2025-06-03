Защитник «Борнмута» может пополнить состав ПСЖ

заинтересован в подписании защитника. Об этом сообщает RMC Sport.

Стало известно, что ПСЖ уже ведет работу над возможным подписанием игрока обороны. Спортивный советник парижан Луиш Кампуш 2-го июня находился в Борнмуте, чтобы обсудить возможный трансфер.

Руководство «вишен» рассчитывает хорошо заработать на продаже Забарного. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 40 млн. евро.

В прошедшем сезоне Забарный провел за «Борнмут» 36 матчей в рамках АПЛ и отметился 1-й результативной передачей.