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    Защитник «Борнмута» может пополнить состав ПСЖ

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    ПСЖ заинтересован в подписании защитника «Борнмута» Ильи Забарного. Об этом сообщает RMC Sport.

    Илья Забарный — защитник «Борнмута»
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    Илья Забарный — защитник «Борнмута»

    Стало известно, что ПСЖ уже ведет работу над возможным подписанием игрока обороны. Спортивный советник парижан Луиш Кампуш 2-го июня находился в Борнмуте, чтобы обсудить возможный трансфер.

    Руководство «вишен» рассчитывает хорошо заработать на продаже Забарного. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 40 млн. евро.

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    • В прошедшем сезоне Забарный провел за «Борнмут» 36 матчей в рамках АПЛ и отметился 1-й результативной передачей.

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