Семин: Хвича в следующем сезоне будет претендовать на «Золотой мяч»

Легендарный российский тренерпрокомментировал игрув этом сезоне за «ПСЖ» и высказал надежду, что грузинский полузащитник в следующем сезоне всерьез поборется за «Золотой мяч».

«Кто из нынешнего состава парижан будет претендовать по итогам этого сезона на "Золотой мяч"? Доннарумма, Дембеле. Но еще есть один игрок — еще Кварацхелия есть. Он забил достаточно много.

Потому что он не чистый нападающий, а полунападающий. Он играет и в обороне, и в атакующих действиях. Он очень полезен. Чемпион Италии, чемпион Франции, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Франции — четыре трофея за один год», — сказал Семин в эфире спортивного радио «Движение».

За «ПСЖ» 24-летний Кварацхелия играет с января 2025 года. Всего сыграл за французский клуб во всех турнирах 25 матчей, забил в них 7 голов и сделал 5 результативных передач.