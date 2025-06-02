Кузяев покинет «Гавр» и ищет новую команду

Полузащитниксменит команду.

«Далер Кузяев со стопроцентной вероятностью покинет "Гавр" этим летом — продлевать контракт клуб не собирается. У россиянина было общение с "Зенитом", обсуждали потенциальное возвращение в Санкт-Петербург, но конкретики и переговоров по условиям не было. Сам Далер хочет остаться в Европе. Его представители активно работают над вариантом с трудоустройством в середняк из Ла Лиги, Лиги 1 или Бундеслиги», — приводит слова источника Sport24.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Кузяев провел всего 13 матчей.