Министр спорта РФ Дегтярев: «Краснодар» — настоящий пример для клубов РПЛ

Министр спорта Россииназвал футбольный клубпримером для российских команд.

«Безусловно, то, что сделано в системе футбольного клуба Краснодар, — это хороший пример. Их стратегия по выращиванию собственных игроков привела к победе в чемпионате России. Некоторые берут с них пример», — цитирует Дегтярева издание ТАСС.

«Краснодар» завершил сезон с 67 очками, опередив «Зенит» всего на один балл. В решающем 30-м туре команда разгромила московское «Динамо» со счетом 3:0 благодаря голам Джона Кордобы, Никиты Кривцова и Эдуарда Сперцяна.