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    Министр спорта РФ Дегтярев: «Краснодар» — настоящий пример для клубов РПЛ

    Футбол Футбол России Краснодар
    Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал футбольный клуб «Краснодар» примером для российских команд.

    Футбольный клуб «Краснодар»
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    Футбольный клуб «Краснодар»

    «Безусловно, то, что сделано в системе футбольного клуба Краснодар, — это хороший пример. Их стратегия по выращиванию собственных игроков привела к победе в чемпионате России. Некоторые берут с них пример», — цитирует Дегтярева издание ТАСС.

    «Краснодар» завершил сезон с 67 очками, опередив «Зенит» всего на один балл. В решающем 30-м туре команда разгромила московское «Динамо» со счетом 3:0 благодаря голам Джона Кордобы, Никиты Кривцова и Эдуарда Сперцяна.

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