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    Фримпонг: «Ливерпуль» проявил интерес и мое решение о переходе было очевидным

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    Новичок «Ливерпуля» Джереми Фримпонг высказался о своем переходе в мерсисайдский клуб.

    Джереми Фримпонг
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    Джереми Фримпонг

    «Все прошло довольно легко. "Ливерпуль" проявил интерес, и, конечно, мое решение о переходе было очевидным. Для меня это выглядело так, что я обратился к своим агентам со словами: "Ребята, что бы ни произошло, просто сделайте это".

    Болельщики "Ливерпуля", я собираюсь выложиться по полной, отдать все силы, всю энергию, и, надеюсь, мы сможем побеждать вместе, праздновать вместе и добиться всего вместе. Я просто в восторге от того, что нахожусь здесь. Спасибо вам, ребята, что приняли меня, и я не подведу вас. Подарю вам ту энергию, которую вы хотите получить», — цитирует Фримпонга клубная пресс-служба.

    Фримпонг играл за «Байер» с января 2021 года. За этот период он принял участие в 190 матчах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 44 результативными передачами. Вместе с леверкузенцами футболист стал чемпионом Германии, а также обладателем кубка и суперкубка страны в 2024-м году.

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