Фримпонг: «Ливерпуль» проявил интерес и мое решение о переходе было очевидным

Новичоквысказался о своем переходе в мерсисайдский клуб.

«Все прошло довольно легко. "Ливерпуль" проявил интерес, и, конечно, мое решение о переходе было очевидным. Для меня это выглядело так, что я обратился к своим агентам со словами: "Ребята, что бы ни произошло, просто сделайте это".

Болельщики "Ливерпуля", я собираюсь выложиться по полной, отдать все силы, всю энергию, и, надеюсь, мы сможем побеждать вместе, праздновать вместе и добиться всего вместе. Я просто в восторге от того, что нахожусь здесь. Спасибо вам, ребята, что приняли меня, и я не подведу вас. Подарю вам ту энергию, которую вы хотите получить», — цитирует Фримпонга клубная пресс-служба.

Фримпонг играл за «Байер» с января 2021 года. За этот период он принял участие в 190 матчах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 44 результативными передачами. Вместе с леверкузенцами футболист стал чемпионом Германии, а также обладателем кубка и суперкубка страны в 2024-м году.