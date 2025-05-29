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    Воробьев: У «Локомотива» был шанс у нас занять место повыше, но не воспользовались

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    Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался об итогах сезона для команды.

    Дмитрий Воробьев
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    Дмитрий Воробьев

    «Естественно, у нас был шанс у нас занять место повыше, но не воспользовались. Все зависело только от нас: это наша концентрация, наш подход. Но команде надо отдать должное: у нас большой косяк русских ребят, все бились в каждом матче. Поэтому все молодцы.

    Один из лучших нападающих России? Я навскидку не могу сказать, и вообще не мне это оценивать. Поэтому я так не считаю. Да, у меня это первый сезон, когда забил 12, но тут все благодаря партнерам», — цитирует Воробьева «Матч ТВ».

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    Напомним, что «Локомотив» занял шестое место по итогам сезона РПЛ.

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