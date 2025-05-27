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    Точилин: Карпин лучше всего подошел бы «Динамо»

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    Экс-футболист «Динамо» Александр Точилин высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «бело-голубых».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Появилась информация, что Валерий Карпин может возглавить "Динамо"? Руководство должно понимать, оптимальный это вариант или нет. Но мне отрадно, что в этом случае команду тренировал бы российский специалист.

    Писали также про Черчесова, Шпилевского и Гусева? Если брать все эти кандидатуры, то лучше всего подошел бы Карпин. Он стоит особняком. Черчесов уже работал в этом клубе. Шпилевского мы толком не знаем. Если он тренировал на Кипре, то это не говорит о каком-то его уровне. А что касается Гусева, считаю, что свой отрезок он провел на отлично. Но тут надо понимать, что для работы в долгую у него нет нужного опыта. Поэтому Карпин. Если нет других кандидатов.

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    • Нужно ли Карпину в случае назначения в "Динамо" уходить из сборной России? Тут должно быть принято решение в совокупности с РФС и с "Динамо". Если в "Ростове" можно было совмещать, то "Динамо" — это не тот клуб, когда можно распыляться на другие задачи. Поэтому, на мой взгляд, любой пришедший в "Динамо" тренер, должен быть полностью сосредоточен на клубе», — цитирует Точилина издание «Евро-Футбол.Ру».

    Ранее сообщалось о том, что Карпин будет получать 2-2.5 млн. евро в год, если возглавит московское «Динамо».

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