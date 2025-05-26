ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Скандал в «театре мечты»: «Астон Вилла» лишилась Лиги чемпионов после поражения от «Манчестер Юнайтед»

    Унаи Эмери остался очень недоволен арбитром

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Астон Вилла Манчестер Юнайтед
    Вся лентаСамое главное
    «ПСЖ»Гегемония «ПСЖ», лихорадящий «Лион» и безнадежный «Монпелье». Итоги сезона Лиги 1 Манчестер Юнайтед — Астон ВиллаСкандал в «театре мечты»: «Астон Вилла» лишилась Лиги чемпионов после поражения от «Манчестер Юнайтед» США — обладатели золотых медалей ЧМ-2025ЧМ 2025. Эпохальная победа сборной США, домашняя бронза Швеции
    Все новости спорта
    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
    Футбол часто рассказывает истории о славе, иногда — о падении, но чаще всего он безжалостен к тем, кто слишком близко подошёл к мечте. Так было с «Астон Виллой» на «Олд Траффорд». Команда Унаи Эмери приехала в Манчестер за путёвкой в Лигу чемпионов, но уехала с разбитым сердцем. А разбил его один свисток, который прозвучал до важнейшего гола. «Манчестер Юнайтед» выиграл 2:0, а «Вилла» осталась с гневом, болью и Лигой Европы.

    «Юнайтед» начал с огнём в глазах — ни намёка на команду, которая ещё недавно с трудом боролась за места у зоны вылета. Маунт дважды опасно бил по воротам — сперва после передачи Мазрауи, затем головой — но Эмилиано Мартинес, ещё не знавший, чем закончится этот вечер, справлялся. Дальше — серия ударов Бруну, Диалло, Далота в каркас ворот, но мяч упорно не шёл в сетку.

    Ключевой момент первой половины случился после грубейшего привоза от Мэтти Кэша. Рамус Хёйлунн, наконец-то оправдывающий статус, выскочил один на один, и Мартинес сбил его. Без вариантов — красная карточка и, возможно, последний момент аргентинца в футболке «Виллы». Вместо него — запасной Ольсен, вместо уверенности «Виллы» — пустота и страх перед тем, что впереди ещё больше часа в меньшинстве.

    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
    globallookpress.com

    Судьбоносный свисток и взрыв эмоций

    И всё же «Вилла» нашла момент. На 73-й минуте Алтай Байындыр неловко справился с навесом, мяч отпрыгнул, и Морган Роджерс — как настоящий хищник — ткнул его в ворота. Гол! Временный триумф! Но — нет. Свисток прозвучал до удара, и потому VAR не мог вмешаться. Томас Бремолл решил, что Роджерс сыграл против вратаря с нарушением — момент был мертв ещё до того, как мяч оказался в сетке.

    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
    globallookpress.com

    Игроки «Виллы» взорвались, Эмери на бровке рвал волосы и метался в ярости. Как иронично, что всего спустя пару минут Амад Диалло забил гол, замкнув навес Фернандеша на дальней штанге. Судьба посмеялась, и сделала это очень громко.

    Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
    globallookpress.com

    Пенальти на прощание

    Окончательную точку поставил Кристиан Эриксен, реализовав пенальти после того, как Матсен сбил того же Диалло в штрафной. Символично, что свой последний матч за «Юнайтед» датчанин завершил голом, который отнял у соперника всё. Он ушёл, а с ним ушли и последние надежды «Виллы» на топ-5.

    Эриксен забивает пенальти
    globallookpress.com

    Эмери даже ждал Бремолла у туннеля, и точно не для дружеского рукопожатия. Гнев испанца был оправдан: клуб уже подал официальную жалобу на назначение арбитра, а капитан Джон Макгинн назвал момент с отменённым голом «невероятным» и «непростительным». Один свисток — и вся европейская мечта рассыпалась.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Манчестер Юнайтед» завершает сезон на 15-м месте — результат, далекий от величия, но в этот день они были командой, лишившей соперника надежды. В их игре было больше огня, чем в любом другом матче весны. Возможно, поздно, возможно, вхолостую, но символично — ведь этот клуб всегда был про драму.

    Унаи Эмери
    globallookpress.com

    Для «Астон Виллы» всё гораздо печальнее. Они заслужили больше, чем получили, и, быть может, когда-нибудь вернутся на вершину. Но 25 мая 2025 года войдёт в их историю как день, когда мечта о Лиге чемпионов утонула в шуме одного преждевременного свистка.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Картал — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дзеппьери — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч РБ Брагантино — Жувентуде
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Калинская — Боузкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атман — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры