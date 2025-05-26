Скандал в «театре мечты»: «Астон Вилла» лишилась Лиги чемпионов после поражения от «Манчестер Юнайтед»

Футбол часто рассказывает истории о славе, иногда — о падении, но чаще всего он безжалостен к тем, кто слишком близко подошёл к мечте. Так было с «Астон Виллой» на «Олд Траффорд». Команда Унаи Эмери приехала в Манчестер за путёвкой в Лигу чемпионов, но уехала с разбитым сердцем. А разбил его один свисток, который прозвучал до важнейшего гола. «Манчестер Юнайтед» выиграл 2:0, а «Вилла» осталась с гневом, болью и Лигой Европы.

«Юнайтед» начал с огнём в глазах — ни намёка на команду, которая ещё недавно с трудом боролась за места у зоны вылета. Маунт дважды опасно бил по воротам — сперва после передачи Мазрауи, затем головой — но Эмилиано Мартинес, ещё не знавший, чем закончится этот вечер, справлялся. Дальше — серия ударов Бруну, Диалло, Далота в каркас ворот, но мяч упорно не шёл в сетку.

Ключевой момент первой половины случился после грубейшего привоза от Мэтти Кэша. Рамус Хёйлунн, наконец-то оправдывающий статус, выскочил один на один, и Мартинес сбил его. Без вариантов — красная карточка и, возможно, последний момент аргентинца в футболке «Виллы». Вместо него — запасной Ольсен, вместо уверенности «Виллы» — пустота и страх перед тем, что впереди ещё больше часа в меньшинстве.

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла globallookpress.com

Судьбоносный свисток и взрыв эмоций

И всё же «Вилла» нашла момент. На 73-й минуте Алтай Байындыр неловко справился с навесом, мяч отпрыгнул, и Морган Роджерс — как настоящий хищник — ткнул его в ворота. Гол! Временный триумф! Но — нет. Свисток прозвучал до удара, и потому VAR не мог вмешаться. Томас Бремолл решил, что Роджерс сыграл против вратаря с нарушением — момент был мертв ещё до того, как мяч оказался в сетке.

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла globallookpress.com

Игроки «Виллы» взорвались, Эмери на бровке рвал волосы и метался в ярости. Как иронично, что всего спустя пару минут Амад Диалло забил гол, замкнув навес Фернандеша на дальней штанге. Судьба посмеялась, и сделала это очень громко.

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла globallookpress.com

Пенальти на прощание

Окончательную точку поставил Кристиан Эриксен, реализовав пенальти после того, как Матсен сбил того же Диалло в штрафной. Символично, что свой последний матч за «Юнайтед» датчанин завершил голом, который отнял у соперника всё. Он ушёл, а с ним ушли и последние надежды «Виллы» на топ-5.

Эриксен забивает пенальти globallookpress.com

Эмери даже ждал Бремолла у туннеля, и точно не для дружеского рукопожатия. Гнев испанца был оправдан: клуб уже подал официальную жалобу на назначение арбитра, а капитан Джон Макгинн назвал момент с отменённым голом «невероятным» и «непростительным». Один свисток — и вся европейская мечта рассыпалась.

«Манчестер Юнайтед» завершает сезон на 15-м месте — результат, далекий от величия, но в этот день они были командой, лишившей соперника надежды. В их игре было больше огня, чем в любом другом матче весны. Возможно, поздно, возможно, вхолостую, но символично — ведь этот клуб всегда был про драму.

Унаи Эмери globallookpress.com

Для «Астон Виллы» всё гораздо печальнее. Они заслужили больше, чем получили, и, быть может, когда-нибудь вернутся на вершину. Но 25 мая 2025 года войдёт в их историю как день, когда мечта о Лиге чемпионов утонула в шуме одного преждевременного свистка.