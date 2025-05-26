Брызгалов завершил карьеру футболиста и войдет в тренерский штаб «Факела»

Защитникзавершил карьеру футболиста. Об этом сообщает пресс-служба воронежцев.

Стало известно, что Брызгалов пополнит тренерский штаб «Факела» в российской Первой лиге.

«Сергей пришёл в наш клуб в 2019 году. Он забил пять мячей, проведя за "Факел" 92 матча — именно этот номер красовался на его футболке. При участии защитника наш клуб добился главных успехов в своей истории.

Серёжа, спасибо за верность "Факелу", за твой дух, за вклад в сплочение коллектива, который на протяжении нескольких сезонов подряд решал спортивную задачу. Ты историческая фигура для "Факела"! А теперь более официально — Сергей Владимирович, добро пожаловать в тренерский штаб!» — говорится в заявлении «Факела».

В прошедшем сезоне Брызгалов провел за воронежцев 5 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.