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    Нобоа: Чемпионство «Краснодара»? Это хорошо для «Зенита»

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    Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа высказался о чемпионском титуле «Краснодара».

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «Чемпионство "Краснодара"? Это хорошо для "Зенита". Хорошо, что есть соперник, который тоже может выиграть чемпионат. Когда ты побеждаешь так много, как "Зенит", бывает, опускаются руки. Мотивации не хватает? Я думаю, да. Каждый год они знали, что будут выигрывать. А сейчас — наоборот. "Краснодар" выиграл чемпионат — это хорошо и для них, а "Зенит" будет сильнее», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Краснодар» обогнал «Зенит» только на одно очко.

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