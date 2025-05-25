Нобоа: Чемпионство «Краснодара»? Это хорошо для «Зенита»

Бывший полузащитниквысказался о чемпионском титуле

«Чемпионство "Краснодара"? Это хорошо для "Зенита". Хорошо, что есть соперник, который тоже может выиграть чемпионат. Когда ты побеждаешь так много, как "Зенит", бывает, опускаются руки. Мотивации не хватает? Я думаю, да. Каждый год они знали, что будут выигрывать. А сейчас — наоборот. "Краснодар" выиграл чемпионат — это хорошо и для них, а "Зенит" будет сильнее», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Краснодар» обогнал «Зенит» только на одно очко.