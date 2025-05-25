Хет-трик Серлота помог «Атлетико» разгромить «Жирону» в гостях

В матче 38-го тура Ла Лигипринимала мадридский. Игра прошла на стадионе «Монтиливи» и завершилась победой гостей со счетом 4:0.

«Атлетико» контролировал большую часть встречи, владея мячом около 58% времени и нанося значительно больше ударов по воротам соперника — 19 против 2 у «Жироны».

Гости смогли открыть счет своим голам во втором тайме. На 69-й минуте Александер Серлот после передачи Родриго Де Поля забил свой первый мяч.

На 86-минуте защитник Клеман Лангле удвоил преимущество гостей. В самой концовке Серлот за три минуты смог оформить хет-трик и установил окончательный счет встречи — 4:0.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Атлетико 0:4 Голы: 0:1 Александр Сёрлот (68'), 0:2 Клеман Лангле (87'), 0:3 Александр Сёрлот (90'), 0:4 Александр Сёрлот (90 + 3') Жирона: Владислав Крапивцов, Арнау Мартинес, Алехандро Франсес (Хуанпе, 64'), Ладислав Крейчи, Дейли Блинд, Виктор Цыганков, Янхель Эррера (Абель Руис, 73'), Артур Мело (Ориоль Ромеу Видаль, 73'), Ясер Асприлья, Кристиан Португес, Кристиан Стуани (Джон Солис, 89') Атлетико: Хуан Муссо, Сесар Аспиликуэта, Клеман Лангле, Науэль Молина (Джулиано Симеоне, 62'), Коке (Конор Галлахер, 70'), Родриго Де Пауль (Пабло Барриос, 78'), Маркос Льоренте, Аксель Витсель, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн (Александр Сёрлот, 62'), Самуэл Лино (Анхель Корреа, 70') Предупреждение: Diego Simeone (45 + 1')

«Жирона» уже гарантировала себе сохранение места в Примере, но сезон команда провела неудачно, одержав всего две победы в последних 15 матчах.

«Атлетико» завершил сезон на третьей строчке в испанской Примере, гарантировав прямую путевку в основную сетку Лиги чемпионов в следующем сезоне.