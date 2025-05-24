Клопп отреагировал на критику болельщиков «Ливерпуля» в адрес Трента

Экс-наставник «Ливерпуля»высказался о критике фанатов английской команды в адрес защитника. Летом футболист сменит клуб.

«Я не говорю, что не стоит разочаровываться, но не забывайте, что он сделал для этого клуба. Когда я услышал освистывание в его адрес, выключил телевизор. Я не мог быть более разочарован. Такое поведение не про нас», — приводит журналист Джеймс Пирс слова Клоппа в соцсети X.

26-летний Александр-Арнольд уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона, когда у него заканчивается контракт.

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За мерсисайдский клуб игрок провел 353 матча, забил 23 гола и сделал 92 ассиста.