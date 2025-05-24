«Болонья» уступила «Дженоа»

В матче 38-го тура чемпионата Италиив родных стенах проиграласо счетом 1:3.

На дубль Лоренцо Вентурино и гол Витиньи хозяева смогли ответить только забитым мячом Рикардо Орсолини.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Дженоа 1:3 Голы: 0:1 Витор Оливейра (17'), 0:2 Лоренсо Вентурино (26'), 0:3 Лоренсо Вентурино (43'), 1:3 Риккардо Орсолини (64') Болонья: Федерико Равалья, Эмиль Хольм (Лоренцо Де Сильвестри, 46'), Николо Казале, Джон Лукуми, Хараламбос Ликояннис (Давиде Калабрия, 75'), Ремо Фройлер (Джованни Фаббиан, 81'), Михел Эбишер (Томмазо Побега, 46'), Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини, Дан Ндой, Сантьяго Кастро (Николо Камбьяги, 56') Дженоа: Бенджамин Сигрист (Даниэле Соммарива, 63'), Брук Нортон-Каффи (Максвелл Корне, 82'), Аарон Мартин, Себастиан Отоа, Маттья Бани (Стефано Сабелли, 63'), Кони де Винтер, Жан Онана, Патрицио Мазини, Витор Оливейра (Калеб Экубан, 63'), Лоренсо Вентурино (Джефф Эхатор, 63'), Жуниор Мессьяс Предупреждения: Михел Эбишер (38'), Себастиан Отоа (49'), Хараламбос Ликояннис (52'), Риккардо Орсолини (79'), Жан Онана (80'), Давиде Калабрия (87'), Джон Лукуми (89')

Календарь и таблица Серии А

У «Дженоа» стало 43 очка и 13-е место в турнирной таблице, «Болонья» (62) — восьмая.