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    «Торпедо» потеряло очки с «КАМАЗом», но завоевало право играть в РПЛ, «Балтика» сыграла вничью с «Арсеналом»

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    Завершились три матча 30-го тура Первой лиги с участием лидеров чемпионата.

    Андрей Талалаев — тренер «Балтики»
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    Андрей Талалаев — тренер «Балтики»

    Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с калининградской «Балтикой» — 0:0.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Арсенал Тула — Балтика 0:0
    Арсенал Тула: Михаил Цулая, Алексей Бердников (Ансор Хабибов, 58'), Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Артём Попов, Ahlinvi M., Brnovic M. (Алан Цараев, 58'), Тигран Аванесян, Reyes E. (Bogdanets K., 76'), Сергей Ткачёв (Данил Липовой, 58'), Djuranovic U. (Амур Калмыков, 89') Балтика: Егор Любаков, Денис Терентьев, Евгений Чернов (Олег Исаенко, 65'), Александр Осипов, Владислав Саусь (Shchelkunov T., 84'), Илья Петров (Николай Титков, 46'), Юрий Ковалёв (Nikitin D., 46'), Сергей Пряхин, Максим Петров (Кирилл Никишин, 65'), Андрей Мендель, Амир Мохаммад

    Календарь и таблица ФНЛ

    Московское «Торпедо» не смогло на своем поле обыграть «КАМАЗ» — 1:1.

    На 19-й минуте счет открыл форвард хозяев Александр Юшин. На 50-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Ильи Жигулева.

    Но даже в меньшинстве челнинцы смогли сравнять счет после точного удара на 56-й минуте Артема Суханова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — КамАЗ 1:1
    Голы: 1:0 Александр Юшин (10'), 1:1 Артём Суханов (56') Торпедо: Михаил Волков, Глеб Шевченко, Егор Данилкин, Боян Роганович, Руслан Байтуков, Андрей Костин, Александр Иваньков, Хетаг Хосонов, Ираклий Манелов (Alykulov G., 68'), Александр Юшин (Александр Чупаев, 68'), Максим Максимов (Равиль Нетфуллин, 68') КамАЗ: Арсен Адамов, Артём Суханов (Роман Мануйлов, 64'), Дмитрий Тананеев, Руслан Аюкин (Валерий Почивалин, 69'), Даниэль Мишкич, Давид Хубаев, Илья Жигулёв, Александр Дерюгин (Сурхайхан Абдуллаев, 46'), Мухаммад Султонов (Дмитрий Стародуб, 64'), Руслан Апеков (Максим Лаук, 88'), Motorin D. N.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Ротор» дома уступил «Уфе» — 0:2.

    Автором первого гола на 69-й минуте стал хавбек Расул Гыстаров. Точку в матче поставил Владислав Адаев на 86-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Уфа 0:2
    Голы: 0:1 Расул Гыстаров (69'), 0:2 Владислав Адаев (86') Ротор: Никита Чагров, Дмитрий Прищепа, Алексей Шумских, Максим Швецов, Андрей Семёнов, Никита Плотников, Сергей Макаров (Shilnikov G., 58'), Михаил Мальцев (Kukharchuk I., 59'), Евгений Болотов (Дамир Таликин, 69'), Илья Сафронов (Sutugin I., 76'), Максим Турищев (Дмитрий Лаврищев, 59') Уфа: Алексей Чернов, Давид Озманов (Виктор Гараев, 54'), Александр Теняев, Дмитрий Стоцкий, Артём Гуренко, Шамиль Исаев (Александр Лукьянов, 54'), Troyanov K., Расул Гыстаров, Данил Ахатов (Владислав Адаев, 73'), Илья Черняк (Никита Мацхарашвили, 90'), Камиль Муллин (Mayorov E., 73') Предупреждение: Евгений Болотов (30')

    «Балтика» (69) и «Торпедо» (65) в следующем сезоне будут играть в РПЛ.

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