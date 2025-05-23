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    Тикнизян объяснил причину пропуска матча с «Акроном»

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, почему не поедет на заключительный матч сезона РПЛ против «Акрона».

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Меня не отстраняли ни от тренировочного процесса, ни от предстоящего матча. У меня был диалог с руководством, где я выразил свою позицию по своему будущему. Они её приняли, поэтому я не еду на игру», — цитирует Тикнизяна «СЭ».

    В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

    Матч 30-го тура РПЛ «Акрон» — «Локомотив» состоится 24 мая в Самаре.

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