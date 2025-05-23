Тикнизян объяснил причину пропуска матча с «Акроном»

Защитникобъяснил, почему не поедет на заключительный матч сезона РПЛ против

«Меня не отстраняли ни от тренировочного процесса, ни от предстоящего матча. У меня был диалог с руководством, где я выразил свою позицию по своему будущему. Они её приняли, поэтому я не еду на игру», — цитирует Тикнизяна «СЭ».

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Матч 30-го тура РПЛ «Акрон» — «Локомотив» состоится 24 мая в Самаре.