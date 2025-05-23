Салах: У меня был сумасшедший сезон с трофеем, и это даёт мне хороший шанс на «Золотой мяч»

Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
«У меня никогда не было такого сезона, когда я бы ещё выигрывал большие трофеи. Это, я бы сказал, мой лучший шанс получить его.
У меня был сумасшедший сезон с трофеем, и это даёт мне хороший шанс», — приводит слова Салаха Sky Sports.
Напомним, что египтянин вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии в сезоне 2024/2025.
Салах стал лучшим бомбардиров в нынешнем сезоне АПЛ. За 37 матчей форвард забил 28 голов и сделал 18 голевых передач.