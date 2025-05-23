2-й таймНаполи — КальяриОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скотт Мактоминей«Наполи» — «Кальяри». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:18
    • IIHF опровергла информацию о недопуске сборной России к Олимпиаде
  • 21:33
    • Рублев обыграл Оже-Альяссима и пробился в финал турнира в Гамбурге
    Все новости спорта

    Салах: У меня был сумасшедший сезон с трофеем, и это даёт мне хороший шанс на «Золотой мяч»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Золотой мяч
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о шансах на победу в борьбе за «Золотой мяч».

    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»

    «У меня никогда не было такого сезона, когда я бы ещё выигрывал большие трофеи. Это, я бы сказал, мой лучший шанс получить его.

    У меня был сумасшедший сезон с трофеем, и это даёт мне хороший шанс», — приводит слова Салаха Sky Sports.

  • Топ-10 трансферных достижений сезона. Кто стал находкой для клубов АПЛ
  • Середняки показали топ-клубам, как надо тратить деньги
  • 21/05/2025

    • Напомним, что египтянин вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии в сезоне 2024/2025.

    Салах стал лучшим бомбардиров в нынешнем сезоне АПЛ. За 37 матчей форвард забил 28 голов и сделал 18 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Все или ничего. Чем закончится чемпионская гонка для «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Зенит» сделает свой ход в борьбе за чемпионство?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Станет ли «Наполи» чемпионом Италии?
  • «Наполи» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 24 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Завтра в 15:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Джойнт — Кристиан
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хуркач — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тейлор — Эссуман
  • Бои
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры