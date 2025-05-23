«МЮ» определился с летними трансферами на выход

Алехандро Гарначо Фото: globallookpress.com
По данным The Telegraph, в этот список входят Маркус Рашфорд, Антони, Джейдон Санчо и Алехандро Гарначо. За них манкунианцы хотят выручить около £ 150 млн (€ 178,5 млн).
За первых трех игроков, сейчас выступающих в аренде в других клубах, «МЮ» намерен получить £ 90 млн (€ 107 млн). Если будет выгодное предложение по Гарначо в районе £ 60 млн (€ 71,4 млн), то отпустят и его.
В настоящее время активный интерес в аргентинскому вингеру проявляют «Наполи» и «Челси».