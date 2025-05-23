«МЮ» определился с летними трансферами на выход

Руководствоопределилось со списком футболистов, которые могут пополнить клубную казну в летнее межсезонье.

По данным The Telegraph, в этот список входят Маркус Рашфорд, Антони, Джейдон Санчо и Алехандро Гарначо. За них манкунианцы хотят выручить около £ 150 млн (€ 178,5 млн).

За первых трех игроков, сейчас выступающих в аренде в других клубах, «МЮ» намерен получить £ 90 млн (€ 107 млн). Если будет выгодное предложение по Гарначо в районе £ 60 млн (€ 71,4 млн), то отпустят и его.

В настоящее время активный интерес в аргентинскому вингеру проявляют «Наполи» и «Челси».