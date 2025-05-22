Постекоглу: Я хочу остаться в «Тоттенхэме», работа не завершена

Главный тренервысказался о своем будущем в лондонском клубе.

«Я был так сосредоточен на этой победе. Что бы ни случилось, это произошло. Мы все еще строим эту команду, она еще очень молода, нам нужно набраться опыта.

Мой мыслительный процесс был направлен на то, чтобы построить команду, которая может быть успешной в течение длительного времени. Но я тренер, это [будущее в клубе] не в моих руках, но это не влияет на меня, если бы это было так, вы бы это увидели.

Я хочу остаться, я еще не завершил работу. Но в тот момент, когда я принял этот пост, у меня в голове было одно: выиграть что-нибудь, и я хочу развить это», — цитирует Постекоглу Goal.

Напомним, что вчера «Тоттенхэм» выиграл у «Манчестер Юнайтед» (1:0) и стал обладателем Лиги Европы.