Конте: Чемпионаты выигрывают те, кто больше всего этого заслуживает

Главный тренерпрокомментировал борьбу за чемпионский титул в этом сезоне Серии А.

«Безусловно, мы очень хотим выйти на поле. У нас был очень напряженный сезон, и этот матч может завершить его на новом уровне. Мы чувствуем большую ответственность за то, чтобы подарить "Наполи" и болельщикам нечто историческое.

Я исхожу из своего опыта, который говорит о том, что чемпионаты выигрывают те, кто больше всего этого заслуживает. Мы проводим 38 матчей, в которых, в отличие от коротких турниров, не так важны жеребьевка или турнирная сетка. На коротком пути может случиться нечто неожиданное. Но за 38 матчей становится понятно, кто этого заслуживает.

Я не могу быть специалистом по победам, я также специалист по поражениям. Я часто проигрывал в своей карьере. Я стараюсь помогать своей команде выступать лучше. Если это приводит нас к победе, это очень радует. Не забывайте, что в карьере бывает много как побед, так и поражений.

Мне жаль, что меня не будет на скамейке, потому что после такого сезона хочется быть рядом со своей командой. Я верю в свой штаб и в болельщиков», — цитирует Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.

Календарь и таблица Серии А

Перед последним туром «Наполи» лидирует в турнирной таблице и на один балл опережает второй «Интер».