Сон Хын Мин: Я вернулся после травмы

Форвард «Тоттенхэма»перед финалом Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» заявил, что готов выйти на поле и помочь команде.

«Я готов. Я вернулся после травмы. Я сыграл около 70 минут против "Виллы", и физически я в порядке. Как и все остальные парни в преддверии самой важной игры сезона. Победа станет особенным, историческим моментом. Я здесь уже десять лет, и хочу положить конец ожиданию трофея. Это важный день для клуба. Надеюсь, смогу отблагодарить болельщиков трофеем.

В каждой игре первые 15 минут имеют огромное значение. Нам нужно хорошо начать, поймать ритм и обрести уверенность. Мы никогда не знаем будущего. Но этот шанс реален. Это финал Лиги Европы, и я не думаю ни о чем другом», — цитирует пресс-служба УЕФА Сона.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Фина Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» начнется 21 мая в 22:00 мск. Встреча пройдет в Бильбао.