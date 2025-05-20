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    Невилл: «Манчестер Юнайтед» нужно создать некоторую стабильность

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о текущей ситуации в команде.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «То, что нужно сделать сейчас, — это создать некоторую стабильность.

    Было много нестабильности за пределами поля в отношении персонала, и было много нестабильности на поле из-за смены тренера и изменений в составе. Это должно прекратиться в какой-то момент, футболисты должны встроиться в команду Рубена Аморима, им нужно дать возможность развиваться.

    Летом нужна большая перестройка. Минимум пять или шесть игроков, чтобы иметь возможность изменить направление того, как Аморим хочет играть. Как минимум два нападающих, центральный полузащитник, два крайних защитника и еще один центральный защитник. Нужно минимум шесть игроков.

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    • Рубен очень хорошо определяет игроков, которых он хочет отпустить из клуба — это всем ясно. Теперь задача клуба — найти замену, которая ему нравится и которую он хочет видеть в команде», — цитирует Невилла The Athletic.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает только 16-е место в текущем сезоне АПЛ.

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