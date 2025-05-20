Губерниев поддержал Тикнизяна

Комментаторотреагировал на эмоции. Он отметил, что к словам футболиста нужно отнестись с пониманием.

В понедельник «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА. Встреча закончилась вничью 2:2.

«Это крик души. Наир — хороший футболист. Конечно, он страдает от того, что не имеет игровой практики. Хочу пожелать ему удачи. Это тот самый случай, когда парень, доведенный до ручки. Таким людям надо помогать. Чтобы он играл: если не в "Локомотиве", так в другом коллективе. Желание и талант есть.

Он эмоциональный человек и позволил себе то, что сделал. Нужно относиться к этому с пониманием. Даже если он в чем‑то был не прав, это абсолютно эмоциональная история, его жизнь и его карьера. Короткая, как у всех спортсменов», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» с 50 очками идет 6-м в таблице РПЛ.