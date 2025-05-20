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    Кепа Аррисабалага«Манчестер Сити» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция.
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    Гасперини: Я чувствую, что повторить то, что сделала «Аталанта», будет нелегко

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал свое будущее в итальянском клубе.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «У меня контракт с "Аталантой". В прошлом году было то же самое — продление было подписано в августе, после того, как сезон уже начался. Между мной и "Аталантой" такая гармония, что никогда не возникнет никаких проблем, но опять же, футбол непредсказуем.

    Честно говоря, в отличие от предыдущих лет, я чувствую, что повторить то, что сделала "Аталанта", будет нелегко. Это меня беспокоит — не факт, что мы сможем повторить достижения текущего сезона. Как можно скорее нам нужно будет оценить, какие есть варианты для будущего команды. Это был действительно тяжёлый сезон», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    Напомним, что «Аталанта» точно станет третьей по итогам текущего сезона итальянской Серии А.

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