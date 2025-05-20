Черчесов: Пусть Дзюба наслаждается и играет

Экс-наставник сборной Россиипохвалил форварда. Специалист отметил, что нападающий поднял «Акрон» на новый уровень.

«Зачем смотреть в паспорт? Есть физиология и ментальность. Он играет, забивает и радует нас своими голами, победами, высказываниями, присутствием. Он любит футбол по-детски? Человек побил все рекорды, до сих пор играет. Значит любит это дело.

По себе знаю, что невозможно играть до сорока лет, если ты это дело не любишь. Дайте ему насладиться и играть. Его приход в "Акрон" вывел команду на новый уровень», — сказал Черчесов «СЭ».

В нынешнем сезоне 36-летний Дзюба провел за «Акрон» 23 матча, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с нападающим истекает летом 2025 года.

Календарь и таблица РПЛ

После 29 туров «Акрон» находится на 9-й строчке в таблице РПЛ.