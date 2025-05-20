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    Дэвид Бекхэм призвал поддержать Рубена Аморима

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высказался о текущем сезоне английской команды.

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    «Это был не очень хороший сезон. Заметно, когда в клубе нет стабильности. Но считаю, что сейчас у команды очень хороший тренер. Много людей пытаются принести стабильность в клуб.

    Но больше всего наших болельщиков волнует то, что происходит на поле, а то, что происходит на поле, нашим болельщикам не нравится.

    Тем не менее 74 тысячи зрителей приходят на стадион, несмотря ни на что и независимо от того, как команда играет. Тренер знает и понимает это. Вот почему мне нравится Рубен Аморим. Думаю, что у него есть реальный шанс в "МЮ".

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    • Это молодой тренер, у которого уже был успех в "Спортинге". У него отличный опыт для его возраста. Думаю, что он внесет необходимые изменения.

    Рубену определенно нужна поддержка в подписании игроков, которых он хочет, но я не знаю, насколько это возможно. Я не так часто общаюсь с Джимом Рэтклиффом, только время от времени.

    Рубену нужна поддержка, чтобы он создал свою команду и философию. Он уже пытается это сделать, но я думаю, что как только он привлечет своих игроков, вы увидите что-то другое», — цитирует Бекхэма The Athletic.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает только 16-е место в текущем сезоне АПЛ.

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