Ракитич объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Хайдука»принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает издание Jutarnji.hr.

В матче против «Риеки» (2:1) 37-летний футболист был заменен под овации трибун на 88-й минуте из-за травмы и расплакался прямо на поле.

Ожидается, что последней игрой в карьере Ракитича станет матч против «Шибеника». В настоящий момент «Хайдук» идет третьим в чемпионате Хорватии, отставая от загребского «Динамо» и «Риеки» на два очка.

В этом сезоне хавбек провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Известность Ракитич получил по выступлениями за «Севилью», «Барселону», «Шальке 04» и «Базель». В составе сборной Хорватии он провел 106 матчей и забил 15 голов.