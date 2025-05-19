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    Виталий Кравцов — нападающий «Трактора»«Трактор» — «Локомотив» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Ракитич объявил о завершении карьеры

    Футбол Сборная Хорватии Барселона Севилья
    Полузащитник «Хайдука» Иван Ракитич принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает издание Jutarnji.hr.

    Иван Ракитич
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    Иван Ракитич

    В матче против «Риеки» (2:1) 37-летний футболист был заменен под овации трибун на 88-й минуте из-за травмы и расплакался прямо на поле.

    Ожидается, что последней игрой в карьере Ракитича станет матч против «Шибеника». В настоящий момент «Хайдук» идет третьим в чемпионате Хорватии, отставая от загребского «Динамо» и «Риеки» на два очка.

    В этом сезоне хавбек провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Известность Ракитич получил по выступлениями за «Севилью», «Барселону», «Шальке 04» и «Базель». В составе сборной Хорватии он провел 106 матчей и забил 15 голов.

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