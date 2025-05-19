«Брайтон» одержал победу над «Ливерпулем» в матче АПЛ

на своем поле одолел(3:2) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

В составе гостей голы записали на свой счет Харви Эллиотт на 9-й минуте и Доминик Собослаи на 45+1-й минуте.

У «Брайтона» отличились Ясин Аяри на 32-й минуте, Каору Митома на 69-й минуте и Джек Хиншелвуд на 85-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль 3:2 Голы: 0:1 Харви Эллиотт (9'), 1:1 Ясин Аяри (32'), 1:2 Доминик Собослаи (45 + 1'), 2:2 Каору Митома (69'), 3:2 Джек Хиншелвуд (85') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Адам Уэбстер, Первис Эступинан, Матс Виффер, Карлос Балеба, Ясин Аяри (Диего Гомес, 74'), Янкуба Минте (Джек Хиншелвуд, 84'), Браян Груда (Matt O'Riley, 73'), Саймон Адингра (Каору Митома, 65'), Дэнни Уэлбек (Harry Howell, 84') Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас, Джарелл Куанса, Ибраима Конате, Конор Брэдли (Ватару Эндо, 78'), Федерико Кьеза (Дарвин Нуньес, 63'), Харви Эллиотт, Мохамед Салах, Доминик Собослаи (Кёртис Джонс, 64'), Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо (Луис Диас, 63') Предупреждение: Адам Уэбстер (77')

После этого матча «Брайтон» располагается на 8-й позиции в таблице АПЛ с 58-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 1-й строчке в лиге с 83 баллами.