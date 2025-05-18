Вагнер Лав: Гинер был всегда мне как отец

Знаменитый нападающий московского ЦСКАвысказал огромное уважение президенту армейцев

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Вагнер Лав Фото: pfccskanews.com

«Вернуться в Москву спустя 12 лет — невероятно. Я тоже привез свою семью. И, приехав сюда, я тоже увидел здесь друзей. А встреча с Евгением Ленноровичем Гинером была очень трогательной.

Через президента это все воплощается в жизнь. Он создал семью, в которой мы играли все вместе. Я его очень чту и уважаю. У нас были отношения как у отца с сыном», — сказал бразилец официальному сайту ЦСКА.

Сейчас Вагнеру Лаву 40 лет и он продолжает карьеру в бразильском клубе Серии В «Аваи». ЦСКА выиграл Кубок УЕФА у португальского «Спортинга» в 2005 году со счетом 3:1. Третий мяч в матче на счету Вагнера Лава.