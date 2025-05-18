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    Вагнер Лав: Гинер был всегда мне как отец

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    Знаменитый нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав высказал огромное уважение президенту армейцев Евгению Гинеру.

    Вагнер Лав
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    Вагнер Лав

    «Вернуться в Москву спустя 12 лет — невероятно. Я тоже привез свою семью. И, приехав сюда, я тоже увидел здесь друзей. А встреча с Евгением Ленноровичем Гинером была очень трогательной.

    Через президента это все воплощается в жизнь. Он создал семью, в которой мы играли все вместе. Я его очень чту и уважаю. У нас были отношения как у отца с сыном», — сказал бразилец официальному сайту ЦСКА.

    Сейчас Вагнеру Лаву 40 лет и он продолжает карьеру в бразильском клубе Серии В «Аваи». ЦСКА выиграл Кубок УЕФА у португальского «Спортинга» в 2005 году со счетом 3:1. Третий мяч в матче на счету Вагнера Лава.

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