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    «Крылья Советов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак»

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    «Спартак»
    Московский «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в матче 29-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. присоединяйтесь!

    До матча

    13:20 «Крылья Советов» и «Спартак» подходят к предстоящей встрече практически в боевом составе и без серьезных кадровых потерь. У самарцев вне заявки остаётся только вратарь Иван Ломаев — он продолжает восстановление после травмы. У «красно-белых» по аналогичной причине не сыграет Руслан Литвинов.

    Стартовые составы

    «Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Бабкин, Сергеев, Шитов, Бабаев

    «Спартак»: Помазун, Чернов, Дуарте, Мангаш, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Медина, Солари

    «Крылья Советов»

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    «Крылья Советов» с 30 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ и пока не обезопасили себя от попадания в стыковые матчи. В активе самарского клуба 8 побед, 6 ничьих и 14 поражений при разнице мячей 35:48.

    Команда переживает не лучший отрезок: в двух последних турах «Крылья» потерпели поражения, пропустив суммарно восемь мячей. Сначала они уступили дома московскому «Динамо» (1:3), а затем были разгромлены в Нижнем Новгороде «Пари НН» со счётом 2:5.

    «Спартак»

    «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко после 28 матчей. «Красно-белые» одержали 15 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений. Разница мячей составляет 49:25.

    Подопечные Деяна Станковича долгое время шли в числе претендентов на чемпионство, но концовку сезона заметно смазали. В последних пяти турах «Спартак» одержал лишь одну победу, трижды проиграл и один раз сыграл вничью.

    Кроме того, москвичи вылетели из Кубка России, уступив «Ростову» в финале Пути регионов. В крайнем туре чемпионата «красно-белые» проиграли московское дерби «Динамо» со счетом 0:2.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Спартак» разгромил соперника дома со счетом 3:0.

    Команды также встречались между собой на групповой стадии текущего розыгрыша Кубка России. «Красно-белые» оформили крупные победы в обоих матчах — 3:0 в Самаре и 4:1 в Москве.

    В последних 10-ти встречах на счету «Спартака» 7 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в 3-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.

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