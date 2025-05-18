Шерки хочет уйти из «Лиона»

Полузащитникобъявил о том, что покинет французскийпо окончании сезона.

«Я думаю, что это был мой последний матч за "Лион". Я осторожен, потому что знаю, через что прошел прошлым летом. Посмотрим, куда меня унесет ветер, но я горжусь тем, что сделал для "Лиона", — цитирует Шерки L'Equipe.

Календарь и таблица Лиги 1

21-летний хавбек является воспитанником "ткачей" и дебютировал в основном составе в 16-летнем возрасте в 2020 году. Всего Шерки провел за "Лион" во всех турнирах 185 матчей, забил 29 мячей и сделал 46 ассистов.

Сейчас рыночная цена полузащитника составляет 35 млн евро.