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    Шерки хочет уйти из «Лиона»

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    Полузащитник Райан Шерки объявил о том, что покинет французский «Лион» по окончании сезона.

    Райан Шерки
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    Райан Шерки

    «Я думаю, что это был мой последний матч за "Лион". Я осторожен, потому что знаю, через что прошел прошлым летом. Посмотрим, куда меня унесет ветер, но я горжусь тем, что сделал для "Лиона", — цитирует Шерки L'Equipe.

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    21-летний хавбек является воспитанником "ткачей" и дебютировал в основном составе в 16-летнем возрасте в 2020 году. Всего Шерки провел за "Лион" во всех турнирах 185 матчей, забил 29 мячей и сделал 46 ассистов.

    Сейчас рыночная цена полузащитника составляет 35 млн евро.

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